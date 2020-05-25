شكرا لقرائتكم خبر عن "صور جديدة " من حفل زفاف رامى صبرى مدافع إنبى والإعلامية شيما صابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما احتفل مؤخرا مدافع إنبى رامى صبرى بعقد قرانه على الإعلامية الرياضية شيما صابر يوم 8 مايو الماضى خلال شهر رمضان ، تداول بعض من أصدقائهم صورا جديدة لحفل الزفاف الذى أقيم مساء عقد القران دون الإفصاح عن هذه الصور و الإكتفاء بصور عقد القران فقط .

و شهد عقد قران رامى صبرى و شيما صابر وحفل الزفاف حضور عدد قليل من الأهل و الأصدقاء حرصا على التباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد .



رامى صبرى و شيما 1



رامى صبرى و شيما 2



رامى صبرى و شيما 3

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رامى صبرى و شيما 4



شيما 2

من ناحية أحرى ، تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.

وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.