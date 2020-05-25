شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن الوز عوام".. محمد زيدان يعلم ابنه الصغير مهارات لعب كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكابتن محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، صورة له مع طفله الصغير وهو يعلمه طريقة لعب كرة القدم، ونشر محمد زيدان صورته مع ابنه الصغير على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، حيث ظهر وهو يحمله على يده وامام الكرة وعلق قائلا: " زيدان الأب وزيدان جونيور في العمل"، ولقت الصورة تفاعل كبير من جانب متابعي زيدان على حساباته بالسوشيال ميديا.



محمد زيدان مع ابنه على انستجرام

وفي وقت سابق، استعاد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه على إنستجرام، صورة قديمة جمعته بحازم إمام نجم الزمالك السابق والإعلامى سيف زاهر وأبنائهم وعلق قائلا، "وحشتنى أيام زمان دى جداً"، فى إشارة للعزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.

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محمد زيدان وابنه

كما تحدث محمد زيدان عن علاقته بزملائه فى المنتخب قائلا انه كانت تربطه علاقة قوية بكل لاعبى المنتخب نافيا ما يتردد عن تهرب اللاعبين من الإقامة معه فى غرفة واحدة بمعسكرات المنتخبات.

كما نفى محمد زيدان أن يكون استبعاده من مباراة أمريكا فى مونديال القارات بسبب سهره مع فتاة ليلة المباراة، وقال زيدان فى تصريحات تليفزيونية إن سبب استبعاده كان للإصابة ولا صحة للمعلومات التى تقول بأن الاستبعاد بسبب سهره مع فتاة فى غرفته بالمعسكر ليلة المباراة، كما أكد محمد زيدان انه كان يحب دائما السكن بمفرده فى معسكرات المنتخبات لرغبته فى ان يكون على راحته لانه يحب اجراء مكالمات خاصة.