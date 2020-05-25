شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرى يحسم وجهة رمضان صبحى إلى أودينيزى الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال مستقبل رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي ومنتخبنا الوطني غامضاً، وذلك بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وعودته من جديد لصفوف ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي.

وتلقى رمضان صبحي أكثر من عرض خليجي بخلاف دخول بيشكتاش التركي في مفاوضات لضمه، إلا أن الجناح الدولي يصرعلى العودة لأحد الدوريات الكبرى في أوربا، وفي حالة الفشل في ذلك سيبقى مع الأهلي.

وتلقى رمضان صبحي عرضاً مناسباً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الذي تلقاه عن طريق أحد شركات التسويق في الوقت الذي أكدت الشركة أن هناك اهتمام أيضاً من نادي فيورتينا الإيطالي.

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كانت تقارير صحفية إيطالية، قد كشفت عن عودة النجم المصرى رمضان صبحى، جناح النادى الأهلى، والمعار إليه من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لاهتمامات نادى أودينيزي الإيطالي، من جديد، من أجل إمكانية التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن حاول ضمه فى صيف عام 2016، قبل أن يذهب إلى فريق ستوك سيتي الإنجليزي.

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وفقا لموقع "توتو أودينيزي" الإيطالي، فإن نادى أودينيزي، أعاد اهتمامه مجددا من أجل ضم الجناح المصرى رمضان صبحى، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار خلال الموسم الحالى، لصفوف النادى الأهلى.

أضاف الموقع الإيطالي، أن مسئولى أودينيزي، يراقبون موقف اللاعب من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته، خلال الميركاتو الصيفى.

وأشترط مسئولو هيدرسيفيلد الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، كما اشترط مسئولو هيدرسيفيلد على رمضان صبحي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلي أو لأي نادي أخر بانتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وينتهي عقد رمضان صبجي مع هيدرسيفيلد بعد موسمين، مما يعني أنه في حالة خروج الجناح الدولي من جديد معاراً لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ومُتبقي في عقده موسم واحد فقط، مما يحول وقتها دون تحقيق النادي الإنجليزي لاستفادة سواء في حالة الرغبة في الإبقاء عليه أو بيعه لأي فريق أخر.

وتراجعت إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بطلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 6 ملايين يورو تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً.