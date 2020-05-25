شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: أبناء جيلي خذلونى.. وهذا سبب فشل تجربتى فى تدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر هشام يكن واحد من نجوم الزمالك التاريخيين، وهو نجل الكابتن يكن أحد اساطير الزمالك في عهده الذهبي، كما شارك هشام يكن مع الجيل الأسطوري للمنتخب الوطني بقيادة محمود الجوهري في مونديال 1990.

سوبر كورة حاور هشام يكن عن ذكرياته مع الزمالك والمنتخب، وسبب ابتعاده عن التدريب في الدوري الممتاز، وخلافاته مع مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأزمة نادي القرن وغيرها من الحكايات في هذا الحوار:



لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..كان هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، قد طالب جميع أطراف أزمة نادي القرن للجلوس والتشاور سواء كان من جانب إدارة الاهلى والزمالك ومسئولي الكاف لتوضيح أسباب حصول الأهلى على اللقب، قائلا: الأهلي والزمالك الأكبر فى أفريقيا ويجب عليهم احترام اللوائح.

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وأضاف يكن في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة" أن الحديث حول تواطيء مسئولي الكاف فى منح الأهلى اللقب كلام لا يصح ولا يليق اتهام الناس بالباطل بدون أي دليل وينبغى على أي طرف معترض على قرار الكاف اللجوء للفيفا وهي من تحسم الأمر

وكانت إدارة نادى الزمالك، أعلنت تقدمها بشكوى الخاصة بملف نادى القرن، بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى ، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.