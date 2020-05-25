شكرا لقرائتكم خبر عن جنش حارس الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الإثنين ، محمود عبد الرحيم " جنش" حارس مرمى نادى الزمالك بعيد ميلاده الـ 33 ، حيث أنه من مواليد 25 مايو 1987، حيث يعد جنش من أبرز الحراس المحببة لقلوب الجماهير البيضاء لما قدمه عبر تاريخه مع الأبيض قبل الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرا مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا .

ويواصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس والحفاظ على سلامة اللاعبين، من خلال التريبات المنزلية ، حيث نشر جنش فيديو مؤخرا عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات، حيث ظهر حارس العرين الأبيض مرتدياً الجوانتى والشراب، وكان جنش قد غاب عن المشاركة مع الزمالك فى بداية الموسم الجارى بعد الإصابة التى كان قد تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائرى، حيث أصيب جنش فى وتر أكيليس.

محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك يعد من أبرز النجوم الحريصين على الاحتفال بكل المناسبات المختلفة بطقوس معينه مع زوجته وأطفاله.