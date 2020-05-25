شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد محمود جنش: "حارسنا.. كل عام وأنت بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد حارسه الأول محمود جنش ، والذي يحل اليوم في الخامس والعشرين من شهر مايو ، حيث شارك الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "انستجرام"، اليوم الاثنين، صورة لحارس الزمالك الأول وعليه شعار القلعة البيضاء، وهنأه بعيد ميلاده قائلا: " عيد ميلاد سعيد لحارسنا محمود عبد الرحيم «جنش»، كل عام وأنت بخير".

ويواصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس والحفاظ على سلامة اللاعبين.



عيد ميلاد محمود جنش

ونشر جنش فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات، حيث ظهر حارس العرين الأبيض مرتدياً الجوانتى والشراب، وكان جنش قد غاب عن المشاركة مع الزمالك فى بداية الموسم الجارى بعد الإصابة التى كان قد تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائرى، حيث أصيب جنش فى وتر أكيليس.

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فى سياق آخر، يحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية.