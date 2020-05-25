محمد إيهاب يحفز نفسه بعلم مصر ويواصل التدريبات في العيد

حرص البطل الأوليمبي محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال على مواصلة تدريباته في عيد الفطر المبارك خلال تواجده في الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا . ونشر إيهاب صورة له وهو يواصل تدريباته في المنزل محفزا نفسه بعلم مصر . وحرص البطل الأوليمبي على تهنئة جميع المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك . المبارك . كانت آمال منتخب رفع الاثقال قد عادت من جديد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا ، بعد قرارايقاف مصر لمدة عامين بسبب المنشطات.

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