برشلونة يوافق على إعارة ديمبلي إلى يوفنتوس لهذا السبب

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بضم لاعب فريق برشلونة عثمان ديمبلي بعد قام يوفنتوس بالاستفسار من برشلونة عن إمكانية الاستغناء عن ديمبلي في الانتقالاتالصيفية المقبلة على سبيل الإعارة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم أن إدارة برشلونة لا تمانع في الاستغناء عن ديمبلي رغمتمسك الجهاز الفني باللاعب من أجل تخفيض النفقات في صفقة تبادليه للحصول على اللاعب ميراليم بيانيتش بإضافة إلى إصابات ديمبلي المتكررة وأيضا رغبة النادي الكاتالوني في إبرام العديد من الصفقات خلال الانتقالات الصيفية على رأسها استعادة لاعبه نيمار.
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