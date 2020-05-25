برشلونة يوافق على إعارة ديمبلي إلى يوفنتوس لهذا السبب

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بضم لاعب فريق برشلونة عثمان ديمبلي بعد قام يوفنتوس بالاستفسار من برشلونة عن إمكانية الاستغناء عن ديمبلي في الانتقالات

الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم أن إدارة برشلونة لا تمانع في الاستغناء عن ديمبلي رغم