معسكر مغلق لحكام الدوري السعودي للمحترفين لمدة 12 استعدادا لاستئناف البطولة

قرت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة معسكر مغلق لحكام الدوري السعودي للمحترفين لمدة 12يوما استعدادا لعودة الدوري.
ويقام المعسكر في مدينة أبها وسط إجراءات طبيةمشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تحديد يوم 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لعودة نشاط كرة القدم.
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