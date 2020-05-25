معسكر مغلق لحكام الدوري السعودي للمحترفين لمدة 12 استعدادا لاستئناف البطولة

قرت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة معسكر مغلق لحكام الدوري السعودي للمحترفين لمدة 12 يوما استعدادا لعودة الدوري. يوما استعدادا لعودة الدوري. ويقام المعسكر في مدينة أبها وسط إجراءات طبية مشددة للحد من انتشار فيروس

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تحديد يوم 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لعودة نشاط كرة القدم.

مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تحديد يوم 20 أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لعودة نشاط كرة القدم.

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