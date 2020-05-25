رياضة | سر خوف ساديو ماني من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر سر خوف ساديو ماني من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي أنه كان يخشى على مستقبله عندما قررت إدارة النادي التعاقد مع محمد صلاح من روما الإيطالي في صيف عام 2017 في ظل تألق اللاعب ومشاركته في نفس مركزه خلال مباريا كثيرة".

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وقال ساديو ماني في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "قال لي مدربي يورجن كلوب إنه يثق بي، ومع مرور الوقت سوف ألعب إلى حد الإرهاق ومع ذلك أخبرته أنني أريد اللعب حتى لو كنت مرهقًا لكن مع قدوم صلاح خشيت من تغير كل الأمور".

وأضاف ماني: "قال كلوب إنه كان عليه أن يدير فريقه وكانت هناك أيضًا حقيقة أن كوتينيو كان على وشك المغادرة لكنه لم يرغب في إخباري بذلك على الفور ثم جاء محمد صلاح وسارت الأمور بهذا الشكل في وجود البرازيلي فيرمينو شكلنا مثلث هجومي من العيار الثقيل".