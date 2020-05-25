رياضة | طلب جديد من فايلر بشأن ضم موليكا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلب جديد من فايلر بشأن ضم موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهتم النادي الأهلي منذ فترة بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات شفهيه مع ممثلي موليكا في الفترة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر في الصيف القادم.

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ولكن أكد موليكا أنه يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف أي نادي داخل قارة إفريقيا وأنه يريد الاحتراف في أوروبا في الصيف القادم.

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إدارة النادي بالدخول في مفاوضات من جديد مع موليكا لمحاولة ضمه في الصيف حيث أكد المدرب أنه مصمم على التعاقد مع اللاعب نظرا لمستواه المميز في مركز الهجوم.

ويجهز النادي الأهلي عرض جديد لإغراء جاكسون موليكا بالانضمام إلى الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.