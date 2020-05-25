شكرا لقرائتكم شاهد.. "الجلابية" الزي الرسمي لنجوم الكرة في عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تمنع أجواء الخوف والحذر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم، وتسببب في عزل الملايين داخل منازلهم كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، لم يمنع نجوم الدوري المصري من الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وإظهار مشاعر البهجة والفرحة وبعض الطقوس المتاحة داخل منازلهم متحدين الوباء العالمي والفترة الصعبة التي تعيشها البلاد.

واتخذ نجوم الكرة من الجلباب زياً رسمياً في الاحتفال بعيد الفطر المبارك حيث حرص اللاعبون على أداء صلاة العيد في منازلهم التزاماً بحظر كورونا وتطبيقاً للتباعد الاجتماعي في مواجهة الوباء العالمي.

وحرص أفارقة الدوري المصري بشكل خاص على ارتداء الزي الرسمي لبلادهم، حيث ظهر وليد أزارو مهاجم الأهلي، مرتدياً الزي المغربي، فيما ظهر أليو ديانج مرتدياً الجلباب المالي المميز، فيما ارتدى السنغالي أليو بادجي جلباباً أبيض والشال السعودي.

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واستعاد حمدي فتحي صانع ألعاب الأهلي ذكرياته في الحرم لمكي بصورة بالجلباب الأبيض، بينما احتفل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بصورة بالجلباب المصري مع أبناءه، وكذلك حرص قفشة على أداء صلاة العيد مع شقيقه ووالده.

وخارج حدود القطر المصري، حرص أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني على إحياء مظاهر الفرحة في استقبال عيد الفطر بالجلباب أيضاً في صورة جمعته مع عدد من أصدقائه بالفريق داخل منزله.

كما نشر مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي صورته بالجلباب والشال عبر انستجرام، مهنئاً متابعيه بعيد الفطر المبارك، لترد عليه الجماهير بدعوات بالشفاء العاجل.