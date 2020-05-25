شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى إفادة بموقف فتحي وعاشور وإكرامي من الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي الأهلي إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي حال إلغاء الموسم الجاري، في ظل انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وأبلغت لجنة التخطيط حسام عاشور برفض تجديد عقده، وتم تخيير اللاعب بين الاعتزال بنهاية الموسم أو الرحيل لنادي أخر، فيما وقع أحمد فتحي لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي، بينما أتفق اكرامي مع الإدارة الحمراء على الرحيل لأي نادي أخر نهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق بشأن التجديد مع لجنة التخطيط.

واستعلمت إدارة الأهلي عن موقف الثلاثي حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادي الاستفادة من خدماتهم من عدمه في الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلي بشكل رسمي أن عقود الثلاثي ستنتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء في حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود في مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهي بنهاية الموسم ،وبالتالي سيكون الثلاثي خارج النادي الأهلي بغض النظر عن موقف الموسم.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).