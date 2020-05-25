رياضة | قرار صارم من فايلر بشأن ضم نجم إنبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار صارم من فايلر بشأن ضم نجم إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن تعاقد الفريق الأحمر مع واحد من نجوم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد أظهر اهتمام بضم أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق بداية من الموسم القادم.

Advertisements

ولكن أكد فايلر إلى إدارة النادي الأحمر أنه يرفض فكرة ضم أسامة جلال للفريق في الصيف القادم لأنه لا يحتاج إلى خدماته.

كما أكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه مقتنع تماما بالمدافعين الذين يملكهم الفريق في مركز الدفاع ولا يحتاج إلى التعاقد مع أي مدافع في الفترة المقبلة.

يذكر أن نادي إنبي هو الأخر كان قد أكد أنه يرفض فكرة رحيل أسامة جلال عن الفريق في نهاية الموسم الجاري لأن النادي يحتاج إلى خدماته بشكل كبير.