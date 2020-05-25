شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر عقد اجتماع مع خبراء ملف نادي القرن الأسبوع الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واعضاء لجنة لقب نادي القرن مع خبيرا اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي علي عقد اجتماع خلال الاسبوع الجاري ، لبحث اخر مستجدات ملف لقب نادي القرن والقضية التي سيتم طرحها في المحكمة الرياضية الدولية ، حيث سيتضمن الاجتماع مراجعة لوائح الاتحاد الافريقي والنقاط التي يستند عليها الزمالك في القضية ، وكذلك دراسة الحالات المماثلة ، لمعرفة الموقف الكامل للزمالك في القضية قبل تقديمها رسميا، خاصة ان هناك موافقة مكتوبة من نادي الزمالك علي لائحة اختيار نادي القرن وقت صدورها عام 94.

من ناحية أخري كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الوصول لاتفاق مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، علي فسخ التعاقد بينهما في حالة عدم حصول الزمالك علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا او احدهما علي أقل تقدير، دون دفع الزمالك لأي شروط جزائية، وذلك وفقا لبنود العقد الجديد بين الزمالك وكارتيرون وال1ي سيتم توقيعه خلال الايام المقبلة بعدما نجح الثنائي احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة الزمالك وامير مرتضي المشرف علي الكرة في الوصول لاتفاق مع كارتيرون علي تجديد العقد لمدة موسم عقب نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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من جانبه أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي وأمير مرتضي عقدا جلسة مع كارتيرون المدير الفني.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقدة مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.