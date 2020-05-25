8 لاعبين يتنافسون على لقب هداف المحترفين فى الدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل لازالت فكرة تقليص عدد المحترفين فى الدورى المصري، بين مؤيد ومعارض وفقا لمدى استفادت كل نادي من الأمر بشكل خاص بعيدا عن الاستفادة العامة كما استقرت اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم على إغلاق ملف مناقشة ملف تغيير وتعديل شروط القيد الخاصة بعدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد. "الخليج 365" يستعرض فى التقرير التالى ابرز ارقام المحترفين فى الدورى المصرى سيف الدين الجزايرى سجل 7 أهداف مع المقاولون العرب فى الموسم الحالى

النيجري جونيور اجاي سجل 5 أهداف مع النادي الاهلى فى الموسم الحالى

البوركيني سعيد سنبوري سجل مع النادي المصرى أربعة أهداف فى الموسم الحالى

السنغالى تالا ناداي Advertisements سجل مع طلائع الجيش أربعة أهداف فى الموسم الحالى

التونسى على معلول سجل 3 اهداف مع الأهلى فى الموسم الحالى

التونسى رفيق كابو سجل 3 اهداف مع وادي دجلة

الكونغولي والتر كواليا سجل مع الجونة 3 اهداف

الكاميروني وانجا سجل مع سموحة 3 اهداف

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