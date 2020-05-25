شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين إدارة الزمالك وخبراء ملف نادي القرن الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء لجنة لقب نادي القرن مع خبيرا اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي علي عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري ، لبحث اخر مستجدات ملف لقب نادي القرن والقضية التي سيتم طرحها في المحكمة الرياضية الدولية ، حيث سيتضمن الاجتماع مراجعة لوائح الاتحاد الافريقي والنقاط التي يستند عليها الزمالك في القضية ، وكذلك دراسة الحالات المماثلة ، لمعرفة الموقف الكامل للزمالك في القضية قبل تقديمها رسميا، خاصة أن هناك موافقة مكتوبة من نادي الزمالك علي لائحة اختيار نادي القرن وقت صدورها عام 94.

من ناحية أخري كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الوصول لاتفاق مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، علي فسخ التعاقد بينهما في حالة عدم حصول الزمالك علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا او احدهما علي أقل تقدير، دون دفع الزمالك لأي شروط جزائية، وذلك وفقا لبنود العقد الجديد بين الزمالك وكارتيرون والذي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة بعدما نجح الثنائي أحمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة الزمالك وأمير مرتضي المشرف علي الكرة في الوصول لاتفاق مع كارتيرون علي تجديد العقد لمدة موسم عقب نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

من جانبه أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي وأمير مرتضي عقدا جلسة مع كارتيرون المدير الفني، تم الاتفاق خلالها على تجديد تعاقد المدرب الفرنسي مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.