شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاستسلام في مفاوضات ضم سيرينو من صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الاستسلام في صفقة شراء الأوروجوياني سيرينو مهاجم صن داونز، مؤكداً أن اللاعب يعد أفضل الخيارات المطروحة أمامه لتدعيم خط الهجوم، وأن أي بديل أخر سيكون مستواه اقل بكثير، وفتح مسئولو الأهلي ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات ضم سيرينو، وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق مبدياً موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذي سارع الأهلي لإنجازه، إلا أن الإدارة الحمراء وجدت صعوبة بالغة في المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.

في الوقت الذي عرضت عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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