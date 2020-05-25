ميدو يهنئ جنش بمناسبة عيد ميلاده

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق التهنئة لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بمناسبة عيد ميلاد الأخير.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي
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