ميدو يهنئ جنش بمناسبة عيد ميلاده

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق التهنئة لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بمناسبة عيد ميلاد الأخير. وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي Advertisements على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدا ومكانش في فلوس في النادي نشتريه فقررت إني أدفع الفلوس وأخصمها من مستحقاتي قرار لن أندم عليه أبدا جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم رجل بمعنى الكلمة كل سنة وانت طيب". على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدا ومكانش في فلوس في النادي نشتريه فقررت إني أدفع الفلوس وأخصمها من مستحقاتي قرار لن أندم عليه أبدا جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم رجل بمعنى الكلمة كل سنة وانت طيب".

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