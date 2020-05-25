رياضة | برشلونة يرفض الاستسلام في ضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض الاستسلام في ضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي برشلونة الإسباني الاستسلام بخصوص صفقة التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، رغم الصعوبات التي يواجهها النادي الكتالوني في حسم الصفقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة يستعد لجولة جديدة من المفاوضات لضم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بعدما فشلت 3 محاولات سابقة للنادي الكتالوني في حسم الصفقة.

وأشارت التقارير الصحفية أن برشلونة حاول التعاقد مع بيانيتش عام 2016، لكن يوفنتوس تمسك باللاعب، وعاود المحاولة للحصول على خدمات اللاعب البوسني عام 2017 لكن المفاوضات لم تنجح ايضا، أما ثالث محاولة كانت عام 2018 بعد رفض جريزمان الإنضمام للفريق، لكن باءت المحاولة بالفشل.

ويستعد نادي برشلونة لمحاولة جديدة للحصول على خدمات "بيانيتش" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بالموسم الجديد، ويأمل مسئولي البرسا في حسم ا لصفقة هذه المرة.