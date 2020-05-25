شكرا لقرائتكم على معلول يختار فريق أحلامه في أوروبا .. غلبة مدريدية وغياب صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي فريق الأحلام الخاص به حول العالم والفريق العالمي الذي يشجعه في قارة أوروبا. وشهد التشكيل الأفضل بالنسبة لمعلول تواجد مكثف للاعبي ريال مدريد باعتباره النادي الأوروبي المفضل لديه، والذي شهد تواجد 5 لاعبين من الميرينجي بخلاف كيلور نافاس لاعب الفريق الملكي السابق وباريس سان جيرمان الحالي. وجاء فريق الأحلام وفقا لاختيارات معلول: حراسة المرمى كيلور نافاس داني كارفخال - سيرجيو راموس - فيرجيل فان دايك - مارسيلو – أندي روبرتسون - جوردي البا Advertisements كاسيميرو - لوكا مودريتش نيمار – كيليان مبابي - ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو وغاب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن اختيارات نعلول رغم أنه من أبرز 5 لاعبين حول العالم ويجيد اللعب في مركزي الهجوم الصريح والجناح الأيمن.

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