إصابة لاعب من بورنموث بالفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي بورنموث إن جولة ثانية من الفحوص التي خضع لها لاعبون وعاملون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أثبتت إصابة أحد لاعبيه بالفيروس سريع العدوى، إلى جانب شخص آخر.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، إنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ناديين مختلفين في الدفعة الثانية من الاختبارات، ولم يكشف بورنموث عن هوية لاعبه المصاب، لكنه أكد أنه سيخضع لعزل ذاتي لسبعة أيام تنفيذاً للتعليمات قبل الخضوع لفحص آخر.

وقال بورنموث في بيان: «يمكن لنادي بورنموث تأكيد أن أحد لاعبيه جاءت نتيجة فحصه إيجابية عقب جولة الفحوص الثانية للنادي».

ومنذ أن عاد اللاعبون إلى تدريبات محدودة في مجموعات صغيرة يوم الثلاثاء الماضي، تم تأكيد إصابة ثمانية أفراد بالفيروس في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الجولة الأولى من الفحوص التي أجريت ما بين 17 و18 مايو/أيار الجاري، ثبتت إصابة ستة أشخاص بالعدوى، من بينهم مدافع واتفورد أدريان ماريابا، وإيان وون، مساعد مدرب بيرنلي.