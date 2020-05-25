شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يهزم إينتراخت ويتمسك بالصدارة المريحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى بايرن ميونيخ على رصيده الخالي من الخسارة في 2020 وحافظ على فارق النقاط الأربع مع أبرز مطارديه بوروسيا دورتموند قبل قمتهما المرتقبة غداً الثلاثاء، بعد ثأره من اينتراخت فرانكفورت 5-2 وتخطي دورتموند مضيفه فولفسبورج 2-صفر، السبت في المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأقيمت مباريات السبت بعد وقوف اللاعبين دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيروس كورونا الذين وصل عددهم في ألمانيا أكثر من 8 آلاف شخص.

ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، رصيده إلى 61 نقطة مقابل 57 لدورتموند، فيما أنزل باير ليفركوزن (53 نقطة) مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ من المركز الثالث بفوزه عليه في عقر داره 3-1.

وبعد إعلان بايرن الجمعة عدم لجوئه إلى خيار شراء عقده، بقي البرازيلي كوتينيو خارج تشكيلة المدرب هانزي فليك. وفي ظل غياب الإسباني تياجو المصاب وسيرج جنابري لجلوسه بديلاً، لعب الكرواتي إيفان بيريشيتش والفرنسي كينجسلي كومان أساسيين.

فيما تابع فرانكفورت رصيده السيئ خارج أرضه، حيث حقق 7 نقاط فقط من أصل 39 ممكنة وخسر في آخر 11 زيارة إلى ميونيخ.

على ملعب «أليانز أرينا»، لعب توماس مولر تمريرته الحاسمة ال17 هذا الموسم وهي الأعلى في البطولات الكبرى، تابعها المندفع ليون جوريتسكا قوية في سقف المرمى (17). سجل بعدها مولر الثاني منفرداً بعد عرضية من الكندي الفونسو ديفيس (41)، وليفاندوفسكي الثالث برأسه بعد 47 ثانية على بداية الثاني، رافعاً رصيده في ترتيب الهدافين إلى 27 هدفاً.

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لكن المدافع النمسوي مارتن هينتيريجر كان له رأي آخر، فأعاد الحياة للمباراة بهدفين في ثلاث دقائق، الأول بيسارية قريبة إثر ركنية (52)، والثاني برأسية إثر ركنية أيضاً (55). لكن الظهير الشاب ديفيس استغل خطأ دفاعياً، فسجل بيمناه الرابع لبايرن من أرضية داخل المنطقة (61). ثم سجل هينتيريجر هدفه الثالث في المباراة، لكن هذه المرة في مرمى فريقه بعد مجهود من البديل جنابري (74).

وبهدفي الظهيرين البرتغالي رافايل جيريرو والمغربي أشرف حكيمي، حقق دورتموند فوزه السادس توالياً في أرض فولفسبورج 2-صفر.

ولم يجر المدرب السويسري لوسيان فافر أي تغيير على تشكيلة دورتموند التي تجاوزت شالكه برباعية في الجولة السابقة، فبقي الإنجليزي الموهوب جايدون سانشو بديلاً وتعافى لاعب الوسط ايمري جان، قبل نزول الثنائي في الشوط الثاني.

وغاب عن دورتموند قائده ماركو رويس، لاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتل والمدافع الفرنسي دان-أكسل زاجادو الذي سيفتقده حتى نهاية الموسم.

وخسر دورتموند جهود مدافعه ماتس هوملس الذي خاض مباراته ال250 في الدوري مع الفريق الأصفر، لإصابة في وتر أخيل قد تبعده عن قمة بايرن الثلاثاء.

وقفز باير ليفركوزن مركزين وأصبح ثالثاً، بعد فوزه السادس في سبع مباريات على أرض بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1، في ظل التألق الكبير للاعب وسطه الدولي كاي هافرتس الذي لعب السبت في مركز الهجوم.

وكان لافتاً في المباراة وضع مونشنجلادباخ قرابة 13 ألف مجسم ورقي لمشجعيه في المدرجات الخالية، في محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب موصدة، فيما وصل الطلب إلى حوالي 20 ألف مجسم.