شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يبني مستقبله على ثلاثة لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم مع الإنهاء المبكر للموسم، يستعد نادي باريس سان جيرمان لاستكمال محتمل للموسم قارياً، وانطلاق آخر غير واضح المعالم محلياً، لكن تركيزه الأساسي سيكون على الاحتفاظ بثلاثي الهجوم: البرازيلي نيمار، الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي.
في المقابل، يجد نادي العاصمة نفسه أمام احتمال خسارة لاعبين تنتهي عقودهم أواخر يونيو/ حزيران المقبل، يتقدمهم هدافه التاريخي الأوروجوياني إدينسون كافاني، وقائد الفريق البرازيلي تياجو سيلفا.
وتتجه أنظار تقارير الانتقالات نحو أغلى لاعبين في العالم، أي نيمار، ومبابي.
فالأول يدور الحديث منذ أشهر عن رغبة متبادلة بينه وبين ناديه السابق برشلونة، بإعادة وصل ما انقطع في صيف 2017. أما مبابي، فيرتبط أيضاً بانتقال محتمل إلى ريال مدريد.
لكن التبعات المالية لأزمة فيروس كورونا قد تحول تحقيق برشلونة، وريال مدريد، لهدفيهما بسبب السعر العالي لنيمار، ومبابي، وقال الخبير في الاقتصاد الرياضي فرناندو لارا: «لايوجد أحد في إسبانيا لا يفكر في دفع 100 مليون يورو للتعاقد مع لاعب للموسم المقبل».
وألمح مبابي بدوره، إلى البقاء في سان جرمان، من خلال تغريدة عبر «تويتر» أواخر الشهر الماضي كتب فيها «الجميع يتحدث، لكن أحداً لا يعرف... لقد اشتقت لفريقي».
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