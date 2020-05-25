شكرا لقرائتكم خبر عن كلايسترز تتحدى «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المصنفة أولى عالمياً سابقاً في التنس البلجيكية كيم كلايسترز، التي ستبلغ السابعة والثلاثين في يونيو / حزيران المقبل، أن فيروس كورونا المستجد لن يجمد عودتها إلى اللعبة بعد نحو سبعة أعوام من الاعتزال.
وتوقفت كلايسترز عن اللعب منذ عام 2012، لكنها عادت في فبراير/ شباط الماضي، وقالت كلايسترز أمس الأحد «آمل في أن نلعب مجدداً خلال العام الحالي. حتى لم لو يحصل هذا الأمر، أنوي الاستمرار».
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