كلايسترز تتحدى «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المصنفة أولى عالمياً سابقاً في التنس البلجيكية كيم كلايسترز، التي ستبلغ السابعة والثلاثين في يونيو /‏ حزيران المقبل، أن فيروس كورونا المستجد لن يجمد عودتها إلى اللعبة بعد نحو سبعة أعوام من الاعتزال.

وتوقفت كلايسترز عن اللعب منذ عام 2012، لكنها عادت في فبراير/‏ شباط الماضي، وقالت كلايسترز أمس الأحد «آمل في أن نلعب مجدداً خلال العام الحالي. حتى لم لو يحصل هذا الأمر، أنوي الاستمرار».