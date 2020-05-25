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فان جال صفع فان بيرسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مهاجم منتخب هولندا السابق، روبن فان بيرسي، عن تلقيه صفعة على وجهه من مدرب«الطواحين» لويس فان جال، خلال مونديال 2014.

وكان فان بيرسي يعاني شداً عضلياً، عندما رفض استبداله في مباراة ربع النهائي أمام كوستاريكا،حيث نادى فان جال لاعب أرسنال السابق ليخبره بأنه يريد استبداله، لكنه رفض بحجة رغبته في تنفيذ إحدى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المدرب الذي وجه له صفعة قوية.

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