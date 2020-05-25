شكرا لقرائتكم خبر عن الـ «NBA» في ديزني وورلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين«NBA» إنها دخلت في مفاوضات مع شركة والت ديزني لاستئناف الموسم المتوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا في ديزني وورلد في فلوريدا بنهاية يوليو/ تموز.
وتسعى الرابطة لإقامة مبارياتها في مكان واحد وهو المنتجع الرياضي في أورلاندو الذي يضم ثلاثة ملاعب وبعض الفنادق.
وقال مايك باس المتحدث باسم رابطة الدوري في بيان يحدد شكل الخطة: «أولويتنا هي صحة وسلامة الجميع ونتعاون مع خبراء الصحة ومسؤولي الحكومة من أجل التوصل لمجموعة من المعايير للتأكد من أن الأمور الطبية والحماية تعمل بشكل جيد».
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