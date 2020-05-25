شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عباس مطلوب في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي: كشف علاء عباس لاعب منتخب العراق الأول لكرة القدم،انه تلقى عرضاً احترافياً من احد الفرق الأوروبية،رافضاً الكشف عن اسم الفريق الذي يرغب بضمه حتى يتم الاتفاق النهائي بين ممثل النادي ومدير أعمال اللاعب .

وإضافة إلى العرض الأوروبي فان علاء عباس تلقى عرضين احترافيين من فريقين عربيين.

يذكر أن علاء عباس تألق مع فريق الزوراء العراقي وكذلك مع منتخب العراق الأول،وخاض تجربة احترافية مع فريق الكويت الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاء عباس مطلوب في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.