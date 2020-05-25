شكرا لقرائتكم خبر عن موهوب الاتفاق يدخل اهتمامات النصر والأهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي
أصبح متوسط ميدان الاتفاق السعودي فواز الطريس (23 عاماً) هدفاً استراتيجياً لأكثر من ناد في الدوري السعودي بعد رفضه تجديد عقده مع ناديه مطالباً بمقابل مادي أكبر من العرض الذي تلقاه.
وربطت تقارير بين الطريس وناديي الأهلي جدة والنصر، حيث يتصارعان للفوز بالموهوب الاتفاقي الذي ينشط في مركز الوسط الأيمن والأيسر ويتميز بمهارات فردية عالية.
وألمحت تقارير أن نادي العاصمة النصر قريب من اللاعب أكثر من الأهلي بفضل العرض النصراوي الأعلى الذي تقف خلفه شخصية شرفية داعمة.
وإذا نجح النصر بضم اللاعب سيكون لديه 3 اضافات محلية جديدة في الموسم القادم بعد تعاقداته الحرة في يناير/ كانون الثاني الماضي مع حارس الاتحاد أمين بخاري ،ووسط الشباب عبد المجيد الصليهم.
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