عودة "الليجا" أمام تحديات كورونا والحرارة والظروفاالبدنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت الصحف الإسبانية بسماح الحكومة باستئناف دوري كرة القدم الشهر المقبل بعد توقف منذ منتصف مارس/آذار بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن الليجا ستكون أمام تحديات أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وغياب المشجعين، والقيود الصحية والمخاوف البدنية للاعبين.

وباتت إسبانيا ثاني دولة كبرى في أوروبا تجيز استكمال الموسم، بعدما سبقتها ألمانيا الى ذلك وأعادت عجلة البوندسليجا إلى الدوران اعتبارا من 16 مايو/أيار.

وتصدرت عودة منافسات الدوري الإسباني الصفحات الأولى للصحف الرياضية الإسبانية لاسيما منها "ماركا" و"آس" و"سبورت"،وعنونت "ماركا" صفحتها الرئيسية "عودة الليجا!"، مع رسم لقلب من شعارات الأندية العشرين في الدرجة الأولى.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أعلن منح الضوء الأخضر لعودة منافسات الليجا اعتباراً من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو/حزيران. وبحسب الصحافة المحلية، من المتوقع ان تحدد رابطة الدوري خلال الأسبوع الطالع، تفاصيل إجراءات العودة وتاريخها الرسمي، علماً بأنه سبق لرئيس الرابطة خافيير تيباس الحديث عن 12 يونيو/حزيران.

استراحة الحر

وفي تعليق على القرار الحكومي، كتب تيباس عبر حسابه على "تويتر" :"نحن سعداء جداً بهذا القرار، لكنه نتيجة العمل الرائع من الأندية، اللاعبين، المدربين... المجلس الأعلى للرياضة، وكل المعنيين".

وأكد انه "من الضروري جداً احترام القواعد الصحية" لعودة الدوري، محذرا من أي تراخٍ في احترام الاجراءات للوقاية من "كوفيد-19".

وبدأت الأندية العودة التدريجية الى التمارين اعتبارا من الرابع من مايو، مع إبقائها في السياق الفردي في مراكز الفرق، قبل ان يتم السماح بتدرب المجموعات الصغيرة، بشرط ألا يتجاوز العدد عشرة أشخاص، اعتباراً من 18 من الشهر الحالي.

وتتبقى 11 مرحلة على نهاية الموسم.وقبل التوقف، كان برشلونة بطل الموسمين الماضيين، يتصدر بفارق نقطتين عن غريمه المباشر ريال مدريد.

وتأمل الرابطة في انهاء الموسم بنهاية يوليو/ تموز، لكن ممثلين للاعبين أثاروا مخاوف من إقامة المباريات في خضم أشهر الصيف، والتي عادة ما تشهد ارتفاعاً حاداً في حرارة الطقس في إسبانيا.

وخلال اجتماع مؤخراً مع الرابطة، طلبت نقابة "ايه أف إي"، وهي أبرز ممثلة للاعبين، اعتماد فترات استراحة لشرب المياه خلال المباريات في حال راوحت درجات الحرارة بين 28 و32 مئوية،كما طلبت إرجاء تدريبات الأندية في حال تخطت درجات الحرارة 32 مئوية، وهو مستوى معتاد في إسبانيا صيفاً.

وشددت على ضرورة خوض الفرق مبارياتها بفارق 72 ساعة على الأقل، في ظل الحديث عن توجه لإقامة مباريات "يومياً" (أي توزيع لقاءات المراحل على كل أيام الأسبوع بدلاً من إقامتها في منتصفه أو نهايته كما هو معتاد).

وسبق لتيباس ان شدد على ضرورة إنهاء الموسم، محذراً من ان عدم القيام بذلك يضع الأندية أمام احتمال خسارة نحو مليار يورو من إيرادات البث التلفزيوني، ما سيجعلها تواجه صعوبات اقتصادية جمة.

وفي ظل استئناف الفرق التمارين بمجموعات صغيرة اعتبارا من 18مايو، سيكون أمامها نحو ثلاثة أسابيع لإعادة لاعبيها الى مستوى من اللياقة يؤهلهم لخوض المنافسات.

ويشكل موضوع تفادي الإصابات الجسدية مصدر اهتمام أساسي بالنسبة إلى الأندية والمدربين: فاللاعبون توقفوا عن خوض المباريات التنافسية لفترة طويلة، ويحتاجون إلى تحضير بدني جيد قبل العودة الى المستطيل الأخضر.

وقدّرت نقابة اللاعبين هذه الفترة بما بين 15 و20 يوماً كحد أدنى.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن قائد ليفانتي خوسيه لويس موراليس قوله "نرغب في العودة إلى المنافسة، لكن يجب ان نمضي خطوة خطوة من أجل استعادة اللياقة. لن يكون ممكنا خوض مباريات (ودية) لاختبار استعداداتنا، سندخل مباشرة في المنافسة".

من جهته قال لاعب اسبانيول برناردو اسبينوزا للموقع الالكتروني لناديه "يجب ايجاد الايقاع العضلي والعملي، وتقليل الخطر الذي ارتفع ليس فقط بسبب الوقت الذي أمضيناه متوقفين عن اللعب،لكن أيضاً بسبب هذه الفترة الغريبة التي مرت علينا، وبسبب درجات الحرارة المرتفعة".

أما الهولندي فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة، فقال هذا الأسبوع "لا أعتقد الآن اني قادر على خوض مباراة كاملة، لكن لا تزال أمامنا أسابيع قليلة في التمارين. آمل في أن نتدرب سوياً في وقت قريب. في غضون بضعة أسابيع سنكون قادرين على اللعب".