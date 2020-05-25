ارتفاع اصابات كورونا إلى 8 في البريميرليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في ناديين مختلفين، ما يرفع العدد الاجمالي الى ثماني إصابات.

ويأتي ذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من منتصف يونيو/حزيران المقبل، وهو الموعد التقريبي الذي تأمل الرابطة في ان تتمكن عنده من استئناف منافسات البطولة المعلقة منذ منتصف مارس/آذار بسبب تفشي "كوفيد-19".

وأوضحت الرابطة في بيان ليل السبت ان 996 من لاعبي وأفراد الفرق خضعوا في 19 أيار/مايو و21 و22 منه لفحوص كشف "كوفيد-19".

وتابعت "من بين هذه الفحوص، جاءت نتيجتان إيجابيتان من ناديين مختلفين" مشيرة الى ان الشخصين المعنيين "سيبقيان في حجر طوعي لفترة سبعة أيام".

من جهته،كشف نادي بورنموث ان أحد لاعبيه هو من ضمن حالتي الإصابة بفيروس كورونا.

وامتنع النادي عن كشف اسم اللاعب المعني، طالباً ان يتم "احترام ذلك".

وكانت الرابطة قد كشفت هذا الأسبوع انها أجرت 748 فحصا يومي 17 و18 مايو، جاءت نتيجة ست منها إيجابية، وذلك في ثلاثة من الأندية العشرين في الدوري الممتاز.

ومن بين تلك الحالات، سجلت ثلاث في نادي واتفورد، إحداها لمدافعه أدريان ماريابا، بحسب ما كشف بنفسه، إضافة إلى اثنين من الجهاز الفني.

وأكدت الرابطة انها تنشر الأرقام "لغرض صدقية المنافسة والشفافية ،ولن يتم توفير أي تفاصيل عن الأندية أو الأفراد من قبل الرابطة، والنتائج سيتم إعلانها بعد كل جولة فحوص".

وكان الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز قد أعرب هذا الأسبوع عن ثقته بالتمكن من استئناف اللعب خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

وعادت الأندية الإنجليزية في مطلع الأسبوع الحالي الى التمارين في مجموعات صغيرة، مع بروتوكول صحي صارم وقيود التباعد الاجتماعي.

وتأمل الرابطة استكمال المنافسات اعتبارا من منتصف يونيو، وهي تخوض في نقاشات متواصلة مع الأندية والمعنيين من أجل رسم صورة ما تبقى من موسم 2019-2020، بعدما نالت الضوء الأخضر الحكومي للعودة الى الملاعب بدءا من أول الشهر المقبل.

وتتبقى تسع مراحل (من أصل 38) في "البريميرليج" ويتصدر ليفربول ترتيبه بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن الثاني حامل اللقب مانشستر سيتي.