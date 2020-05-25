الوصل لن يفرط بنجمه ليما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم:

«لن يفرط الوصل بخدمات اللاعب فابيو ليما»: بهذه الكلمات لخص مصدر مسؤول في نادي الوصل الرد على ما أثير حول رغبة نادي العين في ضم نجم «الإمبراطور» فابيو ليما.

وكان نقل عن ماجد العويس عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي تأكيده أن «الزعيم» قدم عرضاً لنادي الوصل للتعاقد مع ليما،كاشفاً أن العين يسعى للوصول إلى اتفاق مع الوصل على الجانب المالي، مؤكداً أن «الإمبراطور» طلب مبلغاً كبيراً نظير التخلي عن نجمه.

وحسب ما تردد فإن الوصل يعتبر فابيو ليما جوهرة فريقه، وهو كان أعلن سابقاً انه لن يتخلى عنه بأقل من 20 مليون دولار عندما كان مطلوباً للعب في الدوري السعودي.

ويؤكد مصدر مسؤول في نادي الوصل لـ«الخليج الرياضي» أن العين استفسر حول إمكانية الاستغناء عن خدمات النجم الذي نجح في تجاوز حاجز الـ100 هدف في دوري الخليج العربي رغم مشاركته كلاعب جناح وليس كرأس حربة.

وشدد مسؤولو الوصل على تمسك النادي بخدمات اللاعب الذي يرتبط بعقد لمدة موسمين إضافيين، كما يعتبر من العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها نسبة لقيمته الفنية في تشكيلة المدير الفني الروماني ريجيكامب.

وأكد الوصل في الفترة الأخيرة تمسكه بكل عناصر الفريق خاصة بعد قطعه خطوة مهمة في تمديد عقد لاعب الوسط علي سالمين الذي كان مطلوباً من أكثر من ناد،بينما يتم العمل على قدم وساق لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب بعد التعاقد مع الأرجنتيني أروزو، ليكون ثالث الأجانب في الموسم الجديد إلى جانب وجود الثنائي البرازيلي رونالدو منديز وويلتون سواريز.