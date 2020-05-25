شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: سنتجاوز الأزمة بالوقاية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية بأصدق التهاني وأطيب الأماني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، راجيا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالصحة والسلامة.

وأضاف الجنيبي أن العيد هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، لكن حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، علينا جميعا أن نلتزم بالإجراءات الوقائية لنتجاوز هذه الأزمة.

كما هنأ الجنيبي خط دفاعنا الأول المرابطين في سبيل تقديم الدعم اللازم للجميع.

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