نازاروف يخالف التعليمات لمعانقة من انقذ حياة لاعبي فريقه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برّر ديميتري نازاروف لاعب نادي إرتسغيبيرغيه آوه من الدرجة الألمانية الثانية لكرة القدم، مخالفة قيود التباعد الصارمة ومعانقة مدير فريقه، بـ"انقاذ حياتنا" من حادث مروري اثناء طريقهم لخوض مباراة السبت.

بعد تسجيله هدف الفوز في نورمبرغ، عانق اللاعب الاذربيجاني البالغ 30 عاماً مدير الفريق توماس روميكي الذي كان أيضاً سائقاًَ لحافلة أقلت الفريق.

قال نازاروف للناقل الرسمي "أم دي آر": "آمل ان تغض رابطة الدوري الألماني النظر. أعرف ان هذا الأمر ليس مسموحاً وآمل في أن يظهروا بعض الانسانية".

وأراد نازاروف أن يشكر روميكي لرد فعله السريع عندما كان يقود الحافلة باتجاه نورمبرغ،حيث حافظ على برودة أعصابه عند اصطدام اجزاء من سيارة تعرضت لحادث على الطريق السريع بحافلة النادي وتمكن من ايقافها من دون أضرار.

قال نازاروف "لقد أنقذ حياتنا،من يعرف ما كان سيحصل لو لم يكن رد فعله سريعاً؟ لهذا السبب كان احتفال الهدف موجهاً له".

ولم يتعرض اللاعبون لاصابات نتيجة ما حصل، لكن سائقاً وراكباً ثانياً في السيارة التي تعرضت للحادث نقلا إلى المستشفى بجروح خطيرة.

وكانت بطولتا الدرجتين الأولى والثانية قد استأنفتا النشاط مجدداً الاسبوع الماضي بعد توقف لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البروتوكول الصحي لرابطة الدوري، يُنصح اللاعبون بعدم الاحتكاك خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف تجنباً لتفشي فيروس كورونا المستجد.