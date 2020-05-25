رابطة الدوري الأمريكي للسلة ترغب في استئناف الموسم في ديزني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس السبت، إنها دخلت في مفاوضات مع شركة والت ديزني لاستئناف الموسم المتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا في ديزني وورلد في فلوريدا بنهاية يوليو المقبل.

وتسعى الرابطة لإقامة مبارياتها في مكان واحد وهو المنتجع الرياضي في أورلاندو الذي يضم ثلاثة ملاعب وبعض الفنادق.

وقال مايك باس المتحدث باسم رابطة الدوري في بيان يحدد شكل الخطة : أولويتنا هي صحة وسلامة الجميع ونتعاون مع خبراء الصحة ومسؤولي الحكومة من أجل التوصل لمجموعة من المعايير للتأكد من أن الأمور الطبية والحماية تعمل بشكل جيد.

وأصبح دوري السلة في منتصف مارس أول بطولة للمحترفين تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بالمرض.

ومنذ ذلك الحين أصيب عدد من اللاعبين بالفيروس من بينهم كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس والفائز باللقب مرتين مع جولدن ستيت وريورز.

وكان من المفترض انطلاق الأدوار الإقصائية في 18 إبريل على أن تنتهي في يونيو حزيران.

وأعادت أكثر من نصف فرق البطولة فتح منشآتها الرياضية الشهر الحالي تحت قيود صارمة في الأماكن التي وافقت عليها حكومات الولايات.