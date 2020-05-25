رئيس ليون: إلغاء الدوري الفرنسي قرار غبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد جان- ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون، قرار رابطة الدوري الفرنسي بإلغاء موسم دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم مبكراً بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 ووصف القرار بأنه غبي.

وجاءت تصريحات أولاس بعد حصول دوري الدرجة الأولى الإسباني أمس السبت على الضوء الأخضر من الحكومة الإسبانية لاستئناف مبارياته في الشهر المقبل بعد توقفها لنحو شهرين بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وحسب تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني فإن المباريات من المرجح أن تستأنف في 12 يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في عددها اليوم الأحد عن أولاس قوله : خلال الشهرين الأخيرين عكف المسؤولون الإسبان على المتابعة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا). الغريب في الأمر هو أن خافيير تيباس حضر نفس الاجتماعات التي حضرها رئيس رابطة الدوري الفرنسي ديدييه كوليه وخاصة الاجتماع الذي عقد في 23 إبريل. في الواقع ما قيل في هذا الاجتماع مع اليويفا كان التحلي بالصبر. وعندما نرى أن مسؤولينا حضروا هذا الاجتماع واتخذوا قرارات مختلفة فلا بد لنا أن نشعر بأننا أغبياء تماماً بالفعل.

وألغت رابطة الدوري الفرنسي بطولتي الدرجتين الأولى والثانية في الشهر الماضي قبل آخر 10 جولات من الموسم ما يعني حرمان ليون صاحب المركز السابع من فرصة اللعب على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل بسبب موقعه في القائمة.

وتقدم ليون بطعن أمام محكمة إدارية لكن الطعن رفض يوم الجمعة الماضي لكنه يتوقع أن يتقدم بطعن آخر أمام مجلس الدولة أعلى محكمة في فرنسا وكذلك سيفعل فريقا أميان وتولوز الهابطين.

وأكد أولاس أنه لم يكن ليغير موقفه الحالي من قرار الإلغاء حتى لو كان فريقه حصل على فرصة للعب في دوري أبطال أوروبا بعد إلغاء الموسم.