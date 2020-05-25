بلهندة على رادار الهلال والاتحاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد وليام دافيلا وكيل أعمال المغربي يونس بلهندة أن ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين من بين الأندية التي تتابع مستقبل الدولي المغربي مع غلطة سراي التركي.

لم يكتف دافيلا بالثنائي السعودي بل زاد قي تصريحات متلاحقة الإشارة لاهتمام فرنسي بلاعبه البالغ 30 عاماً من خلال موناكو.

ويبدو أن علاقة بالهندة مع الدوري التركي باتت على المحك بعد تراجع مستوى اللاعب هذا الموسم، ما جعل وكيل أعماله يتحرك لضمان مستقبل لاعبه من خلال الميركاتو الصيفي القادم.

يذكر أن يونس سبق وتم ربطه بصفقة تبادلية بين النصر السعودي وغلطة سراي في يناير الماضي ينتقل بموجبها النيجيري أحمد موسى للنادي التركي وينتقل بلهندة للنصر بيد أن الأخير أوقف الفكرة بقرار من المدرب روي فيتوريا الذي فضل استمرار النسر النيجيري.