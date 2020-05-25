شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب الرياضيين.. إصابة 5 مدربين و"شقيقان" فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهم فيروس كورونا المستجد الرياضيين خلال الفترة الأخيرة، والتى شهدت ظهور أكثر من حالة فى الوسط الرياضى وفى مختلف اللعبات، إلا أن الملاحظة الواضحة هو إصابته للمدربين حيث تم تسجيل7 حالات إيجابية بين الرياضيين بينهم 5 مدربين ولاعبان كرة قدم هما أحمد الشرقاوى قائد فريق جمهورية شبين الذى يلعب بدورى القسم الثانى لكرة القدم وشقيقه الذى يلعب بدورى القسم الرابع أيضا.

مدرب المدينة المنورة .. الحالة الأولى

سجل وليد عبد الله مدرب حراس المدينة المنورة، أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى الكرة المصرية، قبل أن يتعافى من الفيروس حيث قضى فترة 15 يومًا داخل الحجر الصحى للتأكد من شفاءه تماما .. وكشف وليد عبد الله، كواليس رحلته فى مستشفى العزل بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ارتفاع درجة الحرارة ومعاناته من التهاب فى الحلق، كانت أولى الأعراض التى ظهرت عليه.

وقال عبد الله فى تصريحات له، أن الأمر تطور بعد ذلك معه ليصل إلى ضيق التنفس، ليتم نقله إلى مستشفى العزل فى إسنا بعد ثبوت إيجابية العينة التى فحصت له، وتابع تصريحاته قائلاً: "حالتى كانت صعبة وبدأت حالتى فى التحسن بداية من اليوم التاسع للعلاج"، موجهًا الشكر لوزارة الصحة والكادر الطبى فى مستشفى العزل، بعد الإجراءات التى خضع لها خلال هذه الفترة، لمتابعة حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلاً: "أشكر الدولة المصرية على دعم كل المصابين والمجهود الذى يقدمه الأطباء المصريين أمر فوق الرائع"، أشار مدرب حراس مرمى نادى المدينة المنورة أنه الآن فى منزله بعد ثبوت سلبية العينة.

مدرب حراس المرمى بنادى بدر

تسبب فيروس كورونا فى وفاة محمد عبده غنيم عبده 51 سنة مدرب حراس مرمى بدر من مدينة ايتاي البارود وتم تحويله للحجر الصحى بمنطقة الأبعادية بدمنهور يوم 9 مايو الجارى بعد إصابته بالفيروس ولخطورة حالته الصحية لإصابته بأمراض في القلب ، توفى يوم 11 من الشهر نفسه.

مدرب منطقة الفيوم للملاكمة

كما تعرض محمد معوض مدرب منطقة الفيوم للملاكمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد و الذى يتواجد حاليا فى العزل الصحى من أجل السيطرة على الحالة وفقا للإجراءات الإحترازية بإبتعاده عن المنزل لعدم نقل الفيروس إلى باقى أفراد العائلة ، حيث أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على الإطمئنان بصفة يومية على مدرب الملاكمة والتواصل معه هاتفيا للوقوف بجانبه فى مثل هذا الظرف الصعب .

مدرب ناشئين وادى دجلة

فيما أعلن علاء عبده، المدير الفنى لفريق وادى دجلة مواليد 2005، ومنتخب منطقة القاهرة، والذى يتراح عمره ما بين الـ 35 و37 عامًا، إصابته بفيرس كورونا المستجد، داعيًا الله عز وجل بأن يتم شفاؤه.

Advertisements

وكتب مدرب الفريق الدجلاوى عبر صفحته على فيس بوك، وقال: "الحمد لله فى السراء والضراء، تمت اصابتى بفيروس كورونا، اسألكم الدعاء، واللي زعلان منى فى حاجة ياريت يسامحنى، الحمد لله". أحمد الشرقاوى ..أول لاعب كرة قدم يصاب بالفيروس أحمد الشرقاوى ..أول لاعب كرة قدم يصاب بالفيروس فى السياق ذاته، قال النائب أحمد الخشن، رئيس نادى جمهورية شبين، إن كابتن الفريق أحمد الشرقاوى، يعد أول لاعب كرة قدم يصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحاً أنه انتقلت إليه العدوى من والدته. وأضاف "الخشن" أن "الشرقاوى" خالط والدته المصابة بكورونا فانتقلت له العدوى، وتابع: "وأيضاً شقيقه مصاب وهم جميعاً فى مستشفى العزل".. ولفت "الخشن"، إلى أن حالة كابتن الفريق مستقرة الآن وبصحة جيدة، ولكن والدته هى التى تعانى بشدة من كورونا، مشيراً إلى أن النادى مغلق منذ بداية جائحة كورونا.

شعبان عبد الوهاب .. أحدث الحالات

حرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه، وقال أحمد عبد الفتاح في تصريح للموقع الرسمي للزمالك أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

في نفس السياق، حرصت زوجة شعبان عبد الوهاب نجم منتخب مصر والزمالك فى كرة السلة السابق علي توجيه استغاثه من أجل إنقاذ اللاعب عقب إصابته بفيروس الكورونا، واكدت زوجة اللاعب أنه توجه إلي مستشفي حميات امبابه من أجل أخذ المسحه وبالفعل ظهرت النتيجة ايجابية .

وشددت زوجة نجم منتخب مصر لكرة السلة السابق علي تدهور حالة زوجها بسبب معاناته من مرض السكر وانخفاض ضغط الدم .

َوأضافت أنها من المختلطين بالدرجه الأولي لزوجها هي وطفلها الصغير خلال فترة مرضه منذ أكثر من عشرة أيام ماضيه وان الحالة بدأت بدور برد خفيف ثم تدهورت الحالة خلال ال ٢٤ ساعه الماضية.