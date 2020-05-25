شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُرسل مراقبين دوليين لعمومية اتحاد الكرة لمناقشة اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بإرسال مراقبين من الفيفا لمتابعة الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يتم حاليا اعدادها بالاتفاق مع سارة ساليمون مندوبة الفيفا، والتى من المقرر ان تجرى الانتخابات المقبلة عليها فى حالة إقامتها فى موعدها المحدد فى سبتمبر المقبل وعدم تأجيلها.

ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراح مندوبة مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو المقبل ، موضحين انه في حالة عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالي سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية ، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.. وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.