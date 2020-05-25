شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستقر على تسويق كوفى والترهونى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل، فى إطار خطة الجهاز الفنى فى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر، بالإضافة للأنباء التى ترددت عن رغبة اتحاد الكرة فى تقليص الأفارقة إلى ثلاثة لاعبين فقط. وكان مسئولو اتحاد الكرة اوقفوا النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر، وينتطر المسئولون القرار النهائى لمجلس الوزراء منتصف يونيو المقبل عن عودة النشاط الرياضى.

في الوقت الذى استقر ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة على البقاء في الفريق السكندري بنسبة كبيرة للغاية حال تأكد عدم عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، وأبلغ اللاعب مسئولى القلعة الحمراء بأنه يرغب في استكمال مشواره مع سموحة ولن يقبل أية عروض أخرى لو رفض الأهلي عودته بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وتأتي تأكيدات اللاعب بعدما تلقى 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية وهي الإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة بجانب سموحة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً أو تجديد الإعارة التى ستنتهى بنهاية الموسم الجاري، ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع النادى السكندري هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التي ضربت العالم كله.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.