المصرى يناقش أزمة القيد عن طريق الكونفرانس بعد إجازة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية أزمة القيد المفروض عليه من الإتحاد الدولى مع وكيله نصر عزام عن طريق الكونفرانس بعد أجازة عيد الفطر ، بعدما قدم محامى النادى الساحلى كافة المستندات الدالة على رفع الحكم الموقع على النادى بإيقاف قيده لفترتين متتاليتين منذ الميركاتو الشتوى الماضى وحتى الميركاتو الصيفى المقبل على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو صانع ألعاب المصرى مع هلال الأبيض السودانى .

ويسعى مسئولو المصرى لحل تلك الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل فتح فترة القيد الصيفية المقبلة حتى يتثنى للجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى فى التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم صفوفه فى الصيف .

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من ناحية أخرى أجرى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى مكالمة هاتفية بعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق الساحلى من أجل معرفة تطورات أزمة القيد الموقعة على النادى من قبل الاتحاد الدولى، التى فرضها الأخير على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم تسديد للمستحقات المالية.

وقد أكد السقا للمدير الفنى أنه يتواصل بشكل دائم مع نصر عزام المحامى الدولى المكلف بإدارة الأزمة من جانب مجلس إدارة المصرى لحلها قبل فتح فترة القيد الصيفية المقبلة، حتى يتثنى للجهاز الفنى للفريق البورسعيدى التعاقد مع عدد من اللاعبين فى بعض المراكز.