ملف الأحد.. رسالة من ريال مدريد للأهلي.. وعرض أزارو للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الجمعة 24 مايو:
لجنة نادي القرن.. أول تعليق من فضل الله بعد قرار مرتضى منصور
بالفيديو.. ريال مدريد يقدم تهنئة خاصة للأهلي بسبب نادي القرن
جروس: اتخذت قرارًا شعوريًا.. والفوز بالكونفدرالية شيء لا ينسى
زميله السابق: صلاح تفوق على الجميع من المران الأول
الدفاع الجديدي: الأهلي أعطانا نصف نسبتنا من إعارة أزارو.. ورسالة للزمالك
بعد ارتباطه بالزمالك.. ظهير الجزائر يقترب من الرحيل للسعودية
تقارير: الأهلي يحاول تسويق أزارو لبيعه
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