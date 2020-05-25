ديلي ميل: مواجهة ليفربول وأتلتيكو تسببت في وفاة 41 مشجعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الإسباني والتي أقيمت في مارس الماضي تسببت في وفاة 41 مشجعًا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأقيم اللقاء بين ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب "الآنفيلد" ضمن إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث فاز بالمباراة فريق العاصمة الإسبانية (3-2) بعد أن كان متفوقًا في الذهاب بهدف دون رد.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذه المباراة تسببت في 41 مشجعًا حيث شهد هذا اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا بواقع 52 ألف مشجع من أنصار ليفربول مقابل 3000 آلاف مشجع من أتلتيكو مدريد.

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وكشفت الصحيفة أن الماصبين فقدوا حياتهم بعد المباراة خلال 25 و35 يومًا، وهو الأمر الذي جعل عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميديا يعترف بخطأ استمرار المباراة.

وقال مارتينيز ألميديا لمحطة الإذاعة الإسبانية "أوندا سيرو" :"لم يكن من المنطقي أن يتمكن 3000 من مشجعي أتلتيكو من السفر إلى آنفيلد في ذلك الوقت".

وتابع :"'لقد كان خطأ، وبالنظر إلى الوراء بعد فوات الأوان ، ولكن أعتقد أنه حتى في ذلك الوقت كان يجب أن يكون هناك المزيد من الحذر".

جدير بالذكر أن الدوريات الأوروبية الكبرى ما عدا الدوري الألماني متوقفة بسبب وباء فيروس كورونا إلا أن دوريات مثل أسبانيا وإيطاليا وإنجلترا ترغب في استئناف مسابقاتها المحلية في يونيو المقبل.