رابطة الدوري الإسباني تحذر اللاعبين من التجمعات العائلية

وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تحذيراً إلى لاعبي مختلف درجات كرة القدم في البلاد، بضرورة الالتزام التام بقواعد التباعد الإجتماعي والإجراءات الوقائية.
يأتي ذلك على خلفية تواجدأربعة
وأخبرت الرابطة الأندية عبر بيان رسمي، بضرورة التشديد على لاعبيها بضرورة التوقف عن هذه السلوكيات والبعدعن أي تجمعات وزيارات عائلية، حتى يتم اكتمال التجهيزات الخاصة باستئناف النشاط الرياضي الكروي في إسبانيا والمقرر له 8 يونيو المقبل.
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