والدة آرثر ميلو تلمح إلى بقاء نجلها في برشلونة

ألمحت والدة آرثر ميلو لاعب فريق برشلونة الإسباني، إلى بقاء نجلها في فريقه الحالي، وعدم الرحيل خلال الميركاتو المقبل إلى يوفنتوس حسبما تؤكد تقارير صحفية.

يأتي ذلك بالرغم من رغبة يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ميلو، مقابل السماح بإنضمام ميرالم بيانيتش لاعب اليوفي إلى برشلونة.

وأخبر آرثر ميلو ناديه في وقت سابق برغبته في عدم الرحيل، رافضاً الدخول في أي صفقات تبادلية.

وكتبت والدة اللاعب عبر حسابها على تويتر "آرثر لديه شعور بالسعادة في برشلونة"، في إشارة إلى عدم رحيل اللاعب.



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