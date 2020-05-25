كاسياس يتحدث عن كواليس مغادرته ريـال مدريد

تحدث إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق ريـال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، عن كواليس قرار مغادرة ريـال مدريد، قبل خمسة أعوام.
وقال كاسياس، أنه شعر خلال فترة ما قبل قراره، بأنه شخص غير
وواصل، شعرت بأن الظروف كلها كانت ضدي، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة في البرتغال.
وأكد، خطأ الوحيد أنني أعلنت قرار الرحيل في مؤتمر صحفي بدون حضور أي ممثل من النادي، وهذا لا يليق بالفترة التي قضيتها مع الريـال والتي أمتدت إلى 15 عاماً.
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