أرسنال يتطلع إلى ضم كوتينيو

يتطلع نادي أرسنال الإنجليزي، إلى ضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو المقبل.

وأبلغ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إدارة ناديه، ببدء الدخول في مفاوضات لضم اللاعب، بعدما أعاده نادي بايرن ميونيخ والذي أعير له، إلى برشلونة مجدداً الساعات الماضية.

وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الأحد، أن إدارة الفريق الإنجليزي ستجري خلال الساعات الماضية مفاوضات مباشرة مع وكيل اللاعب.

يذكر أن نيوكاسل الإنجليزي قد أعلن أيضاً حاجته إلى جهود اللاعب والدخول في مفاوضات لضمه. في مفاوضات لضم اللاعب، بعدما أعاده نادي بايرن ميونيخ والذي أعير له، إلى برشلونة مجدداً الساعات الماضية.وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الأحد، أن إدارة الفريق الإنجليزي ستجري خلال الساعات الماضية مفاوضات مباشرة مع وكيل اللاعب.يذكر أن نيوكاسل الإنجليزي قد أعلن أيضاً حاجته إلى جهود اللاعب والدخول في مفاوضات لضمه.

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