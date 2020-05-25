رياضة | الزمالك يجهز مفاجأة بشأن مستقبل بن شرقي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز مفاجأة بشأن مستقبل بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الماضية انتشار العديد من التقارير الصحيفة التي تشير إلى احتمالية رحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الأنباء أن بن شرقي تلقى في الفترة الماضية العديد من العروض من الدوري التركي والدوري الفرنسي والدوري اليوناني لضمه في الصيف القادم.

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وكان نادي الزمالك قد أكد منذ فترة أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق في الصيف نظرا لحاجة النادي الشديدة له في الموسم القادم.

ويستعد نادي الزمالك لتعديل عقد بن شرقي مع الفريق لإقناعه بالبقاء مع النادي في الموسم القادم.

وتواصل مسئولو القلعة البيضاء مع بن شرقي وطالبوه برفض كل العروض المقدمة له وحصل اللاعب على وعد برفع راتبه مع الفريق بالمبلغ الذي يناسبه.