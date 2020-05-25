رياضة | يوفنتوس يخطف صفقة ريال مدريد القوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطف صفقة ريال مدريد القوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد إدارة يوفنتوس الإيطالي لحسم صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

صفقات يوفنتوس الإيطالي

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ذكرت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، أن يوفنتوس سينتظر الى حين تفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند، والذي قيمته 75 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الى أن الشرط الجزائي في عقد هالاند سُيفعل بحلول عام 2021، علماً أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يرغبان وبقوة التعاقد مع صاحب الـ19 عاماً.

وأضافت الصحيفة الى أن يوفنتوس سيتعاقد مع مهاجم فريق نابولي أركاديوش ميليك هذا الصيف، كصفقة مؤقتة الى حين التعاقد مع هالاند في صيف 2021.