رياضة | الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موقفه من التعاقد مع عدد من لاعبي الزمالك السابقين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى فايلر رفضه لفكرة التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، أحمد توفيق لاعب بيراميدز وزميله في الفريق الحارس أحمد الشناوي.

وأوضح فايلر أنه لا يريد التعاقد مع محمد إبراهيم، حيث أمر بالتعاقد مع صانع ألعاب أجنبي في المقام الأول، بالإضافة إلى أن هناك تحفظ على فكرة التعاقد مع حمدي النقاز، والذي تم عرضه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.

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كما تم رفض التعاقد مع أحمد توفيق بعدما عرضه أحد وكلاء اللاعبين، بسبب وجود تكدس فى منطقة خط الوسط، حسب ما أوضح فايلر.

فيما أمر فايلر بعدم التعاقد مع حارس جديد فى الفترة المقبلة رغم تأكد رحيل شريف إكرامى إلى بيراميدز، بالإضافة إلى رغبة أحمد الشناوي القوية في الانتقال للأهلي.